الموارد المائية: وفد رسمي سيزور أنقرة لبحث مسألة حصة العراق المائية

2021/01/10 | 10:38 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية، عن زيارة رسمية سيجريها وفد عراقي حكومي إلى تركيا، لبحث مبدأ الانصاف والعدالة في توزيع الحصص المائية وضمان حقوق البلاد المائية.

وذكر بيانٌ للوزارة إطّلعت عليه (7sky)، إن “مسوّدة البروتوكول المائي التي ستجرى مناقشتها مع تركيا خلال الزيارة المرتقبة في الـ 15 من الشهر الجاري، ستترجم بشكل أرقام وواقع بالنسبة للإطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي”.

ولفت، إلى أن “الخطوة التي بادرت بها الحكومة ووزارة الموارد المائية لم يسبق للوزارات المتعاقبة والحكومات السابقة أن أقدمت عليها، اذ أن الوزارة هي من طلبت وقدمت صيغة التعاون التي يراد أن تكون مع الجانب التركي”.

وأضاف رشيد، أن “الجانب التركي وبعد أن تسلم مسودة بروتوكول التعاون، طلب مدة شهرين لدراستها، إلا أن العراق أصر على عقد أول اجتماع في 15 كانون الثاني، وهو يتزامن مع الإرادة الحقيقية لحسم ملف المياه مع العراق من قبل الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان”.

واكد الوزير، ان “العراق يثق بتعامل الجانب التركي مع هذا الملف بصورة واقعية، طالما توجد هناك إرادة حقيقية سياسية ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يتبنى هذا الملف بشكل شخصي وعلى مستوى مجلس الوزراء وخلال زيارته الى تركيا”.

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