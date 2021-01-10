لا وقت عندي - فاتن نور

2021/01/10 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور لا وقت عندي الآنلا يمكنني التفريط برجلٍ ضامرة أو عينٍ مرمدّةأو حتى بتلك الكتلة اللّجوجة في الخفقبما أودعّت فيها من ندوب تحفّها حبوب الطلع التالف.لا وقت عندي للموت الآنولا يمكن له حشري في أي حاليمكنني حشّره في جدول أحلامي القادمةبعد اكتمال ضحكتي الأخيرة.ليس لديّ ما أحزّمه للرحيل هي الضحكة الناقصة لا غيرتنتظر نصفها الأكثر طراوة بذلك المبكى الص ......





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