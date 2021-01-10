وحيد حامد … رجلٌ لهذا الزمان - فاطمة ناعوت

2021/01/10 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialمع بداية هذا العام 2021، سقطتْ ورقةٌ خضراءُ هائلةٌ من شجرة عظماء هذا الوطن العظيم.



فقدت مصرُ عزيزًا من شرفائها الذين يضِنُّ بهم الزمانُ؛ فلا يتكررون إلا بعد حقبٍ وحقب.



في نهاية لقائنا الأول مع الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عام 2014 ضمن وفد المفكرين والأدباء، أوصى الرئيسُ بضرورة عودة الفنّ المصري إلى مساره الطبيعي بعد عام الإخوان الأسود؛ لأن الدراما والسينما المصرية هي ......





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