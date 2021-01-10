مفهوم الراسمال الاجتماعي - زهير الخويلدي

2021/01/10 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة " الرأسمال الاجتماعي، مفهوم في العلوم الاجتماعية يتضمن إمكانات الأفراد لتأمين الفوائد وابتكار حلول للمشاكل من خلال العضوية في الشبكات الاجتماعية.



يدور رأس المال الاجتماعي حول ثلاثة أبعاد: شبكات العلاقات المترابطة بين الأفراد والجماعات (الروابط الاجتماعية أو المشاركة الاجتماعية)، ومستويات الثقة التي تميز هذه الروابط، والموارد أو الفوائد التي يتم اكتسابها ونقلها على حد سواء بفضل الروابط ال ......





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