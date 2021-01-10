بيل غيتس يتجه لشراء أكبر شركة للطائرات الخاصة في العالم

2021/01/10 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس في مزاد بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) لشراء أكبر شركة مشغلة للطائرات الخاصة في العالم، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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