الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية هذا الأسبوع

2021/01/10 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة.

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