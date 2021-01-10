2021/01/10 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية هذا الأسبوع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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