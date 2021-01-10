الصناعة ترد على اتهامها بتحويل سمن تالف الى صابون لتوزيعه بالبطاقة التموينية

2021/01/10 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحــــت وزارة الصناعــــة أن مادة ســــمن الطعام النباتي "منتهية الصلاحية" والبالغة قرابــــة 30 ألف طــــن والتي جرى تســــلمها مؤخراً من مخــــازن وزارة التجــــارة، جرى اســــتخدامها أصولياً وحولت عبر مصانع الــــوزارة إلى مــــادة صابــــون، نافية بصورة قاطعــــة إعادة تســــويقها إلــــى المواطن مرة أخرى بصفتها الأولى كسمن طعام.

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