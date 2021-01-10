اصعار صرف الدولار في العراق اليوم الاحد

2021/01/10 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021).وسجلت بورصة الكفاح 143.000 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس السبت في بورصة الكفاح 143.600 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت، حيث كان سعر البيع: 144.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 142.000 دينار لكل 100 دولار.

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