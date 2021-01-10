كاتانيتش: غياب عموري يؤثر على اداء الامارات

2021/01/10 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، ان المباراة الودية لاسود الرافدين امام الامارات ستكون فرصة جيدة للوجوهالشابة.

وقال كاتانيتش في تصريح لصحيفة الاتحاد الاماراتية إن “التجربة الودية أمام منتخب الإمارات تأتي محطة مهمة للغاية في إعداد فريقهلاستئناف مشوار التصفيات الآسيوية“.

ولفت إلى أن “الأبيض مر بظروف صعبة أدت لتراجعه في التصفيات الحالية، ولكنه يمتلك العناصر القادرة على إعادته لمسيرة الانتصارات،والمنافسة بقوة على التأهل للمرحلة الثالثة، نظراً لقوة المنتخب، بالإضافة لقوة العناصر الدولية، فضلاً عن القيمة الفنية للدوري الإماراتي“.

وعن رأيه في العناصر الدولية في صفوف الأبيض قال: “أتابع المنتخب الإماراتي بالتأكيد كشأن متابعتي لبقية منتخبات المنطقة، كما أتابعالدوريات المختلفة، وأعرف قدرات أغلب اللاعبين، بشكل عام أرى أن المنتخب يمتلك عناصر قوية مثل علي مبخوت قائد الهجوم، بالإضافةللاعبين مميزين أمثال ليما وكايو وتيجالي، فضلاً عن وجود عناصر شابة مثل علي صالح وخليل إبراهيم وبقية زملائهم، إلا أن اللافت هواستمرار غياب عموري لاعب الجزيرة بداعي الإصابة، وبالتأكيد إصابة عموري وابتعاده تؤثر على أي فريق، وبالتالي أثرت على المنتخبالإماراتي في الفترات الماضية بشكل كبير“.

وعن المباراة الودية المقبلة، قال: “نأمل أن تكون فرصة جيدة للوجوه الشابة حتى يثبتوا قدراتهم“.

يذكر ان المنتخبين سيتواجهان يوم الثلاثاء المقبل في دبي.

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