استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

2021/01/10 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تستأنف اليوم الأحد المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاث.ويأتي الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.من جهته، أكد السودان خلال اجتماعه بخبراء الاتحاد الإفريقي رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق حول سد النهضة على مراحل، وطالب بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.كما طالب الوفد السوداني أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورًا قيادياً وأكثر فعالية في التفاوض.ويرى خبراء أن غياب المعلومات والتنسيق المسبق بين الدول المتشاطئة سيؤدي إلى تكرار مشكلات حدثت في عام الملء الأول.وتتطلع جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع المقبل في إحداث الاختراق المطلوب.



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