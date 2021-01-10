مقترح في البرلمان العراقي لزيادة الإعانات الإجتماعية بنسبة 50%

2021/01/10 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت لجنة العمل في البرلمان العراقي، مقترحا لزيادة مبالغ الاعانات الاجتماعية للمشمولين بنسبة 50 % ضمن موازنة 2021....

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