2021/01/10 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، انطلاق المرحلة الأولى من الصفحة الثالثة لعمليات الوعد الصادق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الوعد الصادق تبدأ صفحة جديدة في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الوعد الصادق تبدأ صفحة جديدة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).