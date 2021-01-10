تعثر جديد لريال مدريد في الدوري

2021/01/10 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض نادي ريال مدريد اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا، بالجولة الـ18.

وظهر الفريق الملكي بمستوى باهت خلال المباراة، حتى إنه لم ينجح في تسديد أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول.

التعادل السلبي أبقى ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.

ورفض ريال مدريد استغلال عدم لعب أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع، بعدما تأجلت مباراته ضد أتلتيك بلباو، التي كان مقررا لها السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

التعادل هدد ريال مدريد بفقدان مركزه أيضا، بعدما بات على بعد 3 نقاط فقط من الغريم التقليدي برشلونة، الذي قفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، عقب الفوز على غرناطة بنتيجة 4-0، مساء السبت.

في المقابل، رفع التعادل رصيد أوساسونا إلى النقطة 15، ليحتل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

PUKmedia وكالات

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