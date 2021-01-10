2021/01/10 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد،

القبض على ارهابي في كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم الاحد، انه “من

خلال اعترافات احد الارهابيين الملقى

القبض عليه سابقاً، تمكنت م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تعلن القبض على ارهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تعلن القبض على ارهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).