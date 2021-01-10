الدولار ينخفض بالعراق هذا اليوم

2021/01/10 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق

البورصة الرئيسية والأسواق المحلية،

اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021).

وسجلت بورصة الكفاح 143.000 دينار مقابل 100

دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف

ليوم أمس السبت ف

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