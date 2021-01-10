وكالة الاستخبارات تعلن القبض على 'ارهابي' في كركوك

2021/01/10 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القاء القبض على "ارهابي" في محافظة كركوك ضمن مايسمى "أشبال الخرافة".

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "من خلال اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليه سابقاً، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية ضمن ما يسمى اشبال الخلافة في محافظة كركوك".

واضافت، "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية عام ٢٠٠٧ وبعد استكمال تدريباته في احد معسكرات داعش انذاك تم تنسيبهُ في احدى المفارز العسكرية ضمن ما يسمى ديوان الجند وفي عام ٢٠١٧ اشترك بالهجوم على القوات الامنية في محافظة صلاح الدين وكانت كنيته (ابو انس)، حيث تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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