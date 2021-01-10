ماليون: موازنة 2021 تخالف سياسة الحكومة الاقتصادية

2021/01/10 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انتقد مختصون مشروع قانون موازنة 2021 المبني على الانفاق الكبير في ظل برنامج اقتصادي حكومي يتضمن ترشيد الانفاق العام.

وتبلغ موازنة العام 2021، اكثر من 164 تريليون دينار، بينما العجز فيها وصل إلى 71.5 تريليون دينار.

قال عضو اللجنة المالية، احمد الصفار، إن مشروع قانون موازنة 2021 يحتوي على العديد من التناقضات، لان المنهاج المالي للحكومة في الورقة البيضاء يتضمن التقشف لكنها قدمت موازنة توسعية.

وأضاف الصفار، الحكومة تتدعي أنها تستهدف الطبقات الفقيرة والهشة في المجتمع، من اجل تحسين معيشتهم لكن الواقع عكس ذلك، لان الحكومة قامت بتغيير سعر صرف الدولار بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة.

وأشار إلى أن مشروع البطاقة التموينية، يعتبر من المشاريع الفاشلة بسبب الفساد المالي والإداري، موضحا أن العجز في الموازنة يجب ان لا يتجاوز ال3٪ من اجمالي الناتج المحلي لكن في موازنة العام الحالي يصل إلى 20٪.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، خلال جلسة البرلمان التي تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة تتحفظ على العجز الكبير الموجود في مشروع موازنة 2021 لانه يخالف قانون الإدارة المالية".

وأضاف أن العجز في مشروع الموازنة يبلغ 71.5 تريليون دينار مما يشكل اكثر من 44٪ من اجمالي الموازنة، موضحا أن معالجة هذا العجز يكون من الاقتراض الداخلي وبالتالي يزيد من كاهل خزينة الدولة.

ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة في الانفاق الحكومي خلال موازنة العام الحالي بالمقارنة مع عامي 2019 و2020.

وبدأ البرلمان يوم امس، السبت، بقراءة مشروع موازنة العام 2021 وسط تحفظ من بعض الكتل السياسية حول الية صياغتها.

بينما قال الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إن موازنة العام 2021 خلقت الركود والتضخم، من خلال فرض ضريبة الدخل والعديد من السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة التضخم من خلال تغيير سعر صرف الدولار.

وأضاف أن علاج التضخم يتطلب إجراءات انكماشية، وعلاج الركود يتطلب إجراءات تضخمية فان المعالجة صعبة ستكون في هذه الموازنة لان الاقتصاد، يعتمد على النفط.

واكد ان الموازنة وضعت الاقتصاد في مأزق كبير، وتساهم في تدمير الاقتصاد، ووضعته في مرض من الامراض المستعصية.

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