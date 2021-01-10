نائبة: موازنة 2021 ترسخ احتكار شركتين أمريكية وألمانية لعقود الكهرباء

2021/01/10 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت عضوة مجلس النواب، النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، وزارة الكهرباء بإزالة شركتي (جي اي) و (سيمنس) من فقرات وصفتها بأنها "ترسخ مبدأ الاحتكار وتلغي المنافسة مع غيرها لمدة عام كامل".

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس)، وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل والصيانة والإنتاج وغيرها لمدة عام كامل".

وأشارت إلى أن "المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف المليار دولار، بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي ما زالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها".

وتابعت قائلة: "إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار، وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات، وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة".

ويعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسته الثانية، لقراءة مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية، بعد ما عقد جلسة يوم أمس السبت، وقرأ الموازنة قراءة أولى.

وغالباً ما تكون جلسات القراءة الأولى والثانية بلا خلافات كبيرة، حيث تظهر الخلافات حول القوانين في جلسات التصويت.

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