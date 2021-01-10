كومان يهاجم وسائل الإعلام بسبب نجم برشلونة الشاب

2021/01/10 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

هاجم الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وسائل الإعلام بسبب تفسيرها لتصريحاته عن حاجة اللاعبين الشباب للرحيل من أجل المشاركة لدقائق أكبر على أنها رسالة موجهة إلى لاعبه ريكي بويج تحديدًا.

وكان كومان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة غرناطة، التي فاز بها فريقه، أمس السبت، في الدوري الإسباني برباعية نظيفة سجلها الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، بأن بعض اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة بشكل كبير يفضل لهم الخروج من الفريق للحصول على فرصتهم في اللعب مع ناد آخر واكتساب الخبرة، دون ذكر أسماء محددة.

وفسرت وسائل الإعلام تلك التصريحات كرسالة موجهة إلى لاعبه الشاب ريكي بويج، الذي سبق للهولندي إخباره في مطلع الموسم بعدم نيته في الاعتماد عليه بشكل كبير هذا الموسم، إلا أن اللاعب أصر على البقاء.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة غرناطة، حسب صحيفة "سبورت" الكتالونية،" الأمر يبدو كما لو أنني لدي مشكلة معه وهذه ليست الحقيقة، لقد تحدثت عن اللاعبين الشباب بشكل عام، مثل كونراد (دي لا فوينتي) وجونيور (فيربو) وماتيوس، هم لم يلعبوا الكثير من الدقائق أيضًا، ولكنكم دائمًا تختارون اسمًا واحدًا، هذا ليس جيد بالنسبة لي ولريكي".

وأضاف،" أنا أريد الأفضل لجميع اللاعبين، وليس هناك أي مشكلة، ولكن هذا يعتمد على كل لاعب وعليهم أن يكونوا متفقين معي (حول الخيار الأفضل)".

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