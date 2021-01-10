بحدود 18 مليــون مسافــر عبــر منافــذ دبــي فـي 2020

2021/01/10 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / سجل عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي خلال العام الماضي، 17.89 مليون مسافر، من القادمين والمغادرين ، فيما تخطى عدد مستخدمي البوابات الذكية حاجز المليون وسجل 1.7 مليون مسافر ، وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أكدت أن هذه الأرقام تكشف عن خطة ذكية نفذتها إقامة دبي في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره والإمارات كجزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية، تمكنت خلالها من تجاوز الأزمة بحلول مبتكرة من أجل مكافحة كوفيد 19 والتعايش معه.وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي :" ان ما تشهده مطارات دبي من زيادة في أعداد المسافرين منذ عودة الحركة الجوية في تموز الماضي، يؤكد جاهزية دبي لاستقبال مسافريها من أنحاء العالم ونجاحها بتحقيق مستويات نمو إيجابية، بما وفرته من تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في العالم بكل مسؤولية ودقة، وذلك بتعاون وثيق مع السلطات الصحية والهيئات الحكومية وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لجعل السفر آمناً".واضاف :" ان زيادة اعداد المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية تعكس زيادة الثقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لتداعيات كورونا وانتشار السلاسة الجديدة"./ انتهى

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