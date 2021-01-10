مقتل واصابة 7 اشخاص باطلاق نار عشوائي في شيكاغو

2021/01/10 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعد إطلاق نار امتد من شيكاغو إلى إيفانستون ، في الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت قناة /CBD/ عن شرطة إيفانستون قولها :" ان طالبا في جامعة شيكاغو يبلغ من العمر 30 عاما كان بين الضحايا الذين قتلوا، وضحية أخرى كانت امرأة أصيبت برصاصة بعد أن تم أخذها رهينة".وحددت الشرطة المشتبه به على أنه جيسون نايتنجيل، البالغ من العمر 32 عاما.وقال مسؤولون إن نايتنجيل قتل أيضا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة./انتهى3

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