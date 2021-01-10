تنبيه قانوني من طارق حرب حول الموازنة: احذروا إضافة دينار واحد!

2021/01/10 | 11:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا الخبير القانوني طارق حرب، الإثنين، إلى إبعاد الموازنة عن "الغايات" الانتخابات المبكرة والتجاذبات السياسية.

وقال حرب في إيضاح تابعه "ناس"، (10 كانون الثاني 2021)، "لا تجعلوا الموازنة محققة لغايات انتخابية مبكرة، وابعدوها عن التجاذبات السياسية فقد حدد الدستور صلاحية البرلمان بشأنها وكتبتها الحكومة للجميع بعيداً عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية".

وأضاف، أن "أحكام الموازنة الواردة في الدستور العراقي في المادة 57 من الدستور أوجبت استمرار البرلمان في تشريع الموازنة حتى ولو صادف وجود عطلة برلمانية، ويكون ذلك بحكم الدستور وليس بقرار تمديد كما في حالات التمديد الأخرى"، مبيناأن "المادة 62 من الدستور منعت البرلمان من إضافة حتى ولو ديناراً واحداً على الموازنة".

وتابع، أن "صلاحية البرلمان هي المناقلة وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة فقط وليس له صلاحية أخرى، وذلك يعني أن صلاحية البرلمان في قانون الموازنة مقيدة في تشريع قانون الموازنة جداً".

وتابع، أن "الدستور قرر ذلك وبنصوص واضحة فلابد من إبعاد الموازنة من الغايات الانتخابية عن طريق المبالغ المخصصة وإبعادها عن التجاذبات السياسية واعتماد ما قررته الحكومة في مشروع قانون الموازنة، فالحكومة بعيدة عن الغايات الانتخابية أولاً وعن التجاذبات السياسية ثانياً، لا سيما وأن التصريحات تشي بالكثير من الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية التي تبتعد عن حكم الدستور".

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