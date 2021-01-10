وصول لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا الى الاردن بعد منحه الموافقة الطارئة لاستخدامه

2021/01/10 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات: إن المملكة ستبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من يوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).يأتي هذا فيما أعلن مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، وصول اللقاح الصيني … Readmore

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