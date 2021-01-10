تركيا توسع نفوذها في دهوك عبر إنشاء قاعدة جديدة في هذه المنطقة

2021/01/10 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..كشف مصدر أمني، الأحد، عن قيام القوات التركية المتواجدة في إقليم كردستان بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من طريق سحيلة بمحافظة دهوك.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الهدف من إنشاء هذه القاعدة هو توسعة النفوذ التركي في منطقة تقع بالقرب من الحدود السورية العراقية وأيضا قربها من محافظة نيوى وقضاء سنجار”.وأضاف أن “القاعدة الجديدة […]

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