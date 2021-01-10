التغيير النيابية: مفوضية الانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي اقترحە الكاظمي لإجراء الانتخابات

2021/01/10 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

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كتلة التغيير النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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أكد رئيس كتلة التغيير النيابية، يوسف محمد، الأحد، أن السلطات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي اقترحە رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال محمد، في بيان صحفي، اليوم، 10 كانون الثاني 2021، إن "الانتخابات المبكرة تحتاج إلى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه الأعضاء بالأغلبية المطلقة، وبناء علیە اتفاق على موعد اجراء هذه الانتخابات، وهذا الموضوع يختلف جذريا عن اجراء الانتخابات في موعدها الاعتیادي".

وأضاف أن "الموعد الذي حدده الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل غير ملزم للسلطات أو لمفوضية الانتخابات على الاطلاق، مبيناً بانه حدد هذا الموعد كنوع من الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات".

وتابع أن "الانتخابات المبكرة في حال اجراءها يجب أن تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ولا تتكرر الاخطاء التي حصلت فيها، اذ يجب ان تكون هنالك ضمانات لنزاهتها خاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين واعتماد البطاقة البايومترية حصرا لا جراءها".

واوضح محمد، أن "الجهات التنفيذية يجب أن تعمل على تحسين نظام العد والفرز الالكتروني سیئ الصيت والذي شابته الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة وأثار الكثير من اللغط، الا انه رغم كل هذه السلبيات أعتمد ضمن قانون الانتخابات".

وحذر من "اهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، والتي يمكن ان تؤدي الى زعزعة الثقة وحصول هوة لا يمكن ان تردم بسهولة بين الناخب والعملية الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها".

ر.إ

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