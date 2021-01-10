2021/01/10 | 11:36 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: الناتج المحلي للعراق سيرتفع إلى أكثر من 7% عام 2022) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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