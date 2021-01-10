كربلاء: 57 ٪ من الناخبين لم يحدثوا بطاقاتهم

2021/01/10 | 11:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..أكد مكتب كربلاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، أن ٥٧ ٪ من الناخبين في المحافظة لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية لغاية الان.وقال المعاون الفني لمكتب مفوضية كربلاء ناجح جاسم في تصريح لـ/المعلومة/، ان “نسبة البطاقات غير المحدثة للناخبين الى البطاقة البايومترية المعتمدة في الانتخابات المقبلة بلغت ٥٧٪؜، فضلا عن وجود عدد من البطاقات محدثة ولكن لم يتسلمها اصحابها”.واضاف جاسم ان “تحديث البطاقات بحاجة إلى جهود ودعم من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعوة وتثقيف المواطنين بضرورة تحديث البطاقات الانتخابية”.



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