2021/01/10 | 11:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اختفائه لقرابة شهرين .. العثور على جثة لاجئ من اقليم كوردستان في المانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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