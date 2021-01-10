"غوغل" تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

2021/01/10 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تطور حاليا ميزة جديدة يمكنها ان تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.

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