32 رحلة للخطوط الجوية العراقية غداً

2021/01/10 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم غد الاثنين

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