الأردن يجيز الاستعمال الطارئ للقاح “سينوفارم” الصيني

2021/01/10 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت السلطات الأردنية ترخيصا طارئا لاستعمال لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا ليصبح ثاني لقاح يجيزه الأردن بعد فايزر بايونتيك.

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار المهيدات، إن المؤسسة أجازت الاستخدام الطارئ للقاح الصيني الإماراتي سينوفارم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حملة التطعيم ستبدأ يوم الأربعاء المقبل.

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