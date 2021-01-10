إقليم كوردستان يعلن إرتفاعاً جديداً بأعداد النازحين

2021/01/10 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل أشرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد تزايد اعداد النازحين القادمين من داخل العراق في مخيمات النزوح المنتشرة في محافظات الاقليم رغم الخطة التي اعدتها الحكومة الاتحادية لإنهاء هذا الملف في بداية العام الحالي.وقالت الدائرة في “تغريدة” على تويتر اليوم هناك عدم استقرار في عدد النازحين في اقليم كوردستان، فحتى …

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