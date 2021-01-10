محتكرة لصالح “شركتين”.. نائبة تكشف تفاصيل مشاريع الكهرباء داخل فقرات الموازنة

2021/01/10 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت النائبة عالية نصيف، الاحد، وجود فقرات في الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) لمشاريع الكهرباء لمدة سنة كاملة، داعية وزارة الكهرباء إلى التعبير عن صدق نواياها في كسر الاحتكار من خلال تقديم طلب بحذف هذه الفقرات .وقالت في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “مسودة الموازنة المالية …

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