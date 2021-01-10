أقتراح بزيادة مبلغ الإعانات الاجتماعية 50 % في الموازنة

2021/01/10 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداقترحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، الاحد، تضمين موازنة 2021 فقرة زيادة مبالغ الاعانات الاجتماعية للمشمولين بنسبة 50 % مع توسعة قاعدة المشمولين.ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن عضو اللجنة فاضل الفتلاوي قوله إن “اللجنة قدمت مقترحا لزيادة الاعانات للرعاية الاجتماعية بنسبة 50 % وتضمينه ضمن فقرات الموازنة الاتحادية نظرا للظروف الاقتصادية …

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