جعفر طاعون يبهر السويد

2021/01/10 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكد الفنان جعفر طاعون أن أعماله الفنية المستوحاة من الواقع العراقي أبهرت السويديين.

وقال طاعون لوكالة الأنباء العراقية (واع): لقد " أصبح ظاهرة فنية في مدينة مالمو السويدية بسبب أعماله التركيبية ولوحاته التي استوحاها من طقوس محرم وقزانات الهريسة في عاشوراء".

وأشار إلى أنه "حوَّلته العاشوريات الى فعل مدهش، وانه ومدد تراكيب تشكيلية في ساحات عامة"، مبيناً انه " بعد ان وصل الى السويد قام بطبع لوحاته على ( التشيرتات ) ضمن مشروع (الفن من العالم)".

وغادر الفنان جعفر طاعون، العراق العام 1993 واستقر في السويد، وهو من تولد محافظة البصرة العام 1963 دبلوم كرافيك واقام معارض شخصية محلياً وعربياً وعالمياً.

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