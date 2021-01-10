ثلوج اوساسونا تعطل مسيرة ريال مدريد في الليغا

2021/01/10 | 11:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حسم التعادل السلبي مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا، مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة 18 من الليغا، على ملعب أل سادار، والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة، بسبب العاصفة الثلجية التي هددت إقامة المباراة.

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