كتلة التغيير: نحذر من إهمال المتطلبات التي تضمن نزاهة الانتخابات المبكرة

2021/01/10 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد، ان الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإجراء الانتخابات المبكرة غير ملزم للسلطات او لمفوضية الانتخابات على الاطلاق.

وقال محمد إن الكاظمي حدد هذا الموعد بناء على الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإجراء الانتخابات.

مبينا ان الانتخابات المبكرة، في حال اجرائها، يجب ان تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ويجب ان تكون هناك ضمانات لنزاهتها.

وحذر محمد من اهمال المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى زعزعة الثقة بين الناخب والعملية السياسية.

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