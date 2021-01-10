مصرع 3 أشخاص خلال عاصفة ثلجية ضربت اسبانيا

2021/01/10 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم خلال عاصفة ثلجية قوية ضربت اسبانيا خلال الساعات الماضية أدت الى شل الحركة في معظم مناطق البلاد.

وتساقطت كميات كبيرة من الثلوج خلال العاصفة فيلومينا التي ضربت مناطق شمال شرقي اسبانيا وأدت الى فوضى كبيرة في البلاد، حيث فرضت السلطات اغلاق التقاطعات وتعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات، فيما طالبت السكان بعدم الخروج من المنازل في ظل توقع استمرار تأثير العاصفة على البلاد.

وفي سياق متصل، دعا ملك وملكة اسبانيا إلى بذل قدر أكبر من الجهود واليقظة لمواجهة مخاطر الجليد والثلوج.

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