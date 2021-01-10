2021/01/10 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد قصر باكينغهام تلقي الملكة اليزابيث البالغة من العمر أربعة وتسعين عاما وزوجها الأمير فيليب لقاح كورونا لينضما بذلك إلى نحو مليون ونصف المليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة.

يأتي تلقي الملكة للقاح في ظل تسارع وتيرة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد وفرض إغلاقات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكة اليزابيث وزوجها يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكة اليزابيث وزوجها يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).