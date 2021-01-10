400 مليار سهم تم تداولها في سوق العراق خلال 2020.. وبقيمة 300 مليار دينار فقط!

2021/01/10 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداوله 403 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار خلال عام 2020.

وذكر السوق في تقريره السنوي، أنه “نظم 183 جلسة للتداول خلال عام 2020 ولم ينظم 58 جلسة كونها عطلة رسمية امتثالا لقرارات لجنة الصحة والسلامة اثناء حظر التجوال الشامل بسبب جائحة كورونا”، مبينا ان “عدد الشركات التي تم التداول حولها بلغ 104 شركات مساهمة بعد ان تم شطب شركة مساهمة واحدة في شهر كانون الاول لتغير نشاطها من شركة تحويل مالي الى شركة صرافة مالية فئة “.

واضاف ان “عدد الاسهم المتداولة بلغت 403 مليارات سهم بنسبة انخفاض بلغت 12.4% مقارنة بعام 2019 بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16.25 عن عام 2019، فيما اقفل مؤشر اسعار الاسهم المتداول على 508 نقاط في اخر جلسة له ليوم الخميس 24 كانون الاول عام 2020 مرتفعا بنسبة 3% عن اقفال عام 2019 الذي اغلق على 493 نقطة”.

واشار الى ان “عدد الاسهم المتداولة لغير العراقيين في الشراء بلغت 40 مليار سهم وفي البيع بلغت 39.8 مليار سهم مع مستثمرين عراقيين واجانب”.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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