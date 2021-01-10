إصابات كورونا في العالم تتجاوز 89.6 مليون حالة

2021/01/10 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

في العالم حاجز الـ89 مليون، وعدد حالات

الوفيات حاجز الـ1.9 مليون، بحسب بيانات

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبموجب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي

حالات الإصابة بفيروس

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