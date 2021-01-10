قطر تعتقل بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية

2021/01/10 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات القطرية البطل العالمي

في رياضة كمال الأجسام، البحريني، سامي

الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية.

ولم ترد المزيد من التفاصيل حول

الحادثة، لكن صحيفة "الأيام" البحرينية،

قالت إن الواقعة تأتي "ضم

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