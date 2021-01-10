بين يدي مصطفى جمال الدين

2021/01/10 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أحمد الجنديل

كنتُ صبيا وقتها لم أتقن فك طلاسم الحرف

بعد ، ولم أتعلم فن القطف من رياض اللغة

، كنتُ مبهوراً ببريق الحرف وهو يتوهج

بالعافية على شفاه أقلام الكبار ، وكانت

الأماني تنحصر جميعها في الح

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