محافظة عراقية تعلن خلوها من فيروس كورونا - عاجل

2021/01/10 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة حلبجة في اقليم كردستان، الأحد (10 كانون الثاني 2021)، خلو مراكزها الصحية من المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان، إن "مستشفى (الوفاء) المخصص لكورونا لم يعد يرقد فيه أي مصاب بالوباء".

واوضح البيان، أن "معدل الاصابات في المحافظة انخفض الى مستوى الصفر".

يتبع.



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