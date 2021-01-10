بالصور.. لاعبو الكرخ وملاكهم التدريبي يزورون قبر مدربهم في بمرور أربعين يوماً على وفاته

2021/01/10 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أحيا لاعبو فريق الكرخ وملاكهم المساعد اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021) ذكرى أربعينية مدرب الفريق الرحل كريم سلمان، الذي توفي متأثراً بفيروس كورنا في الثاني من كانون الاول 2020 بمستشفى السلام ودفن بمقبرة الكرخ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "لاعبي فريق الكرخ بكرة القدم وملاكهم المساعد قاموا اليوم بزيارة قبر الراحل المدرب كريم سلمان في مقبرة الكرخ لإحياء ذكرى اربعينيته".

يشار الى ان فريق الكرخ بكرة القدم تنتظره يوم غد الاثنين مباراة مؤجلة امام فريق النجف، تأجل اللقاء في وقتها لتزامنه مع رحيل مدرب الفريق كريم سلمان.

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