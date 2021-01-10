الهجرة النيابية تدعو الحكومة الى فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين

2021/01/10 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، الحكومة الى فتح تحقيق عاجل في اسباب ارتفاع حالات الانتحار بمخيمات النازحين ، منتقدا خلو الموازنة من اي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم.وقال الدهلكي في بيان ، ان "هنالك ظاهرة خطيرة بدأنا نشاهدها بالفترة الاخيرة وهي ارتفاع حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين، خصوصا بين ابناء المكون الايزيدي، ما يجعلنا أمام علامات استفهام عديدة عن اسباب تلك الظاهرة" .وبين ان "هذا الامر ينبغي عدم التعامل معه بشكل هامشي ولا مبالاة ", مشددا على ضرورة فتح تحقيق حكومي عاجل في هذه الظاهرة الخطيرة لضمان الحد منها ومعالجة أسبابها".واضاف الدهلكي، " كانت لدينا امنيات كبيرة بايجاد حلول من الحكومة الحالية لانهاء معاناة النازحين في المخيمات بعد الوعود التي تقدمت بها ضمن خطوات توفير الارضية المناسبة للانتخابات المقبلة ".ولفت الى :" ان ما حصل ان موازنة العام الحالي التي وصلت من مجلس الوزراء خلت من اي تخصيصات لدعم العوائل النازحة بأموال العودة واعمار المدن المحررة ، ما يعني ان هنالك اهمالا واضحا من قبل السلطة التنفيذية في التصدي لهذا الملف الانساني "./انتهى2

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