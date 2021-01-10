هندية تتصدر بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للسيدات

2021/01/10 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / تصدرت الهندية بهاكتي كولكارني بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للسيدات في نسختها الحادية عشرة التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ، بمشاركة أكثر من 500 لاعبة من 50 دولة ، من ضمنهن مجموعة من كبار المصنفات وصاحبات الألقاب الدولية.وحصدت كولكارني 4.5 نقطة من 5 جولات، فيما جاء الثلاثي المكون من: الروسية بولينا شوفالوفا، والأوكرانية لوليا أوسماك، والبولندية مونيكا سوكو في المركز الثاني بـ 4 نقاط.وتقام بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات للمرة الأولى «أون لاين» وتبلغ جوائزها المالية أكثر من 10 آلاف دولار ، وتم افتتاح النسخة الحادية عشرة عبر منصة زووم الإلكترونية امس الاول ./ انتهى

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