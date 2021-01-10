2021/01/10 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

283 مشاهدة

وزارة الداخلية تؤكد أنها بصدد تسلم الملف الأمني لخمس محافظات كمرحلة أولى، خلال مدة شهر أو شهرين.

وقال مدير دائرة التفتيش المهني والإداري في الوزارة، اللواء عامر العزاوي، في تصريح صحفي، اليوم (10 كانون الثاني 2021) إن "الوزارة في المراحل الأخيرة لتسلّم الملف الامني بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أنه "تم تحديد خمس محافظات هي (بابل، وواسط، وديالى، والديوانية، والمثنى)، كمرحلة أولى لتسلم الملف الأمني فيها، خلال شهر أو شهرين".

وأشار إلى "وجود لجان مشتركة بين الداخلية والدفاع، لتسليم الملف الامني للداخلية"، اضافة الى وجود دعم كامل للعمل الاستخباراتي".

وأوضح أن "هناك تكثيفا لدورات المعلومات، والجهد الاستخباري، ودعما كاملا لوكالة الاستخبارات وتحقيقاتها في الداخلية"، مؤكدا انه "الآن يمكننا القضاء على الإرهاب بنسبة 90 بالمئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتسلم الملف الامني لـ 5 محافظات خلال الشهرين المقبلين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتسلم الملف الامني لـ 5 محافظات خلال الشهرين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).