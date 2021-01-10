2021/01/10 | 12:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الاماراتي والعراقي لكرة القدم في دبي

يوقع الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الكرة الإماراتية اتفاقية تعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد في مقر الاتحاد في دبي.

وتتيح الاتفاقية التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الكروية خلال الفترة المقبلة، بما يفيد الطرفين في تطوير المنظومة الكروية لديهما.

ويشهد التوقيع محمد بن هزام الأمين العام وعدد من مسؤولي الاتحاد العراقي المرافقين للمنتخب العراقي الموجود حاليا في دبي .

يذكر ان منتخب الامارات الكروي سيلاقي المنتخب العراقي ودياً يوم الثلاثاء المقبل في ملعب زعبيل في دبي ، في اطار استعدادات الفريقين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الاماراتي والعراقي لكرة القدم في دبي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الاماراتي والعراقي لكرة القدم في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).