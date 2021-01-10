2021/01/10 | 12:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، التغييرات المزمع إجراؤها في موازنة البلاد الاتحادية للعام 2021، بعد القراءة الأولى التي أتمّها البرلمان يوم أمس لمشروع قانون الموازنة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي إن “اجتماع اللجنة المالية الذي سبق عقد الجلسة البرلمانية كان تداولياً لاستعراض بعض فقرات وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2021″، مشدداً على أن “كل التغييرات التي ستطرأ على مسودة مشروع الموازنة ستكون بالتشاور مع الحكومة”.

وأضاف الصفار، أن “تغييراتنا ستكون بالاتفاق مع الحكومة، لنتدارك أي خلاف او مشكلة قد تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مبيّناً أن “اللجنة المالية ستباشر بتغييراتها ومناقشتها على أصل القانون وستكون من هذا الأسبوع”.

وأشار إلى أن “التغييرات التي ستقوم بها اللجنة المالية هي تغيير سعر برميل النفط (بعد ارتفاعه من 42 دولارا إلى 56 دولارا للبرميل الواحد)”، مضيفاً أن “من أهم المشاكل والقضايا التي سنعمل على تغييرها هي مشكلة عجز الموازنة”.

وأكد الصفار، أن “مجلس النواب سيحاول التسريع في تشريع قانون الموازنة بسبب الظروف الراهنة”، متوقعا ان “تمرير القانون يحتاج إلى شهر لإكماله والتصويت عليه من قبل مجلس النواب بعد إجراء جملة من التعديلات عليه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : سنجري تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : سنجري تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : سنجري تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).